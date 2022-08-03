Подозреваемому в убийстве активистки Ноздровской вынесли приговор

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Киевской областной прокуратуры мужчина осужден за умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Что известно об убийстве Ноздровской?

Ирина Ноздровская была украинским юристом. В 2015 году ее сестру сбила машина, которой управлял в состоянии алкогольного опьянения Дмитрий Россошанский, племянник Сергея Куприенко, который на момент аварии был председателем Вышгородского районного суда. Расследование преступления всячески затягивалось

Исчезновение активистки

Ирина Ноздровская пропала вечером 29 декабря. В последний раз она звонила матери около 17 часов и сообщила, что находится в Старых Петровцах (Киевская область). Позже мать пыталась позвонить по телефону Ирине, однако она уже не вышла на связь, хотя оба ее телефона были включены. Родственники обратились в Вышгородский райотдел полиции и 30 декабря Ирина Ноздровская была объявлена в розыск.

1 января 2018 года местный житель наткнулся на обнаженное тело Ирины Ноздровской в ​​реке близ Демидова. Причиной смерти предположительно стали колото-резаные ранения. Экспертиза установила, что смерть Ноздровской наступила вечером 29 декабря. По информации активиста Андрея Хилько, с которым дружила Ирина, после ее исчезновения из ее профиля в Facebook была удалена ее личная переписка.

Что выяснила полиция

По факту убийства Ирины Ноздровской полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Основными версиями правоохранителей являлись профессиональная деятельность Ноздровской, деятельность по расследованию дела по гибели ее сестры, хулиганство и попытка изнасилования. После проведения экспертизы версия об изнасиловании была отвергнута. Для расследования обстоятельств гибели правозащитницы был создан координационный штаб МВД. 8 января был задержан подозреваемый в убийстве Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанского.

Что установили во время суда?

Прокуроры в суде доказали, что в декабре 2017 года в селе Демидов на остановке общественного транспорта мужчина с ножом набросился на потерпевшую. Он нанес ей многочисленные удары в область лица и шеи. После этого сбросил тело к реке недалеко от села. Смерть активистки наступила в результате многочисленных колото-резаных ран.