Підозрюваному у вбивстві активістки Ноздровської ухвалили вирок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури чоловіка засуджено за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про вбивство Ноздровської?

Ірина Ноздровська була українською юристкою. У 2015 році її сестру збила машина, якою керував у стані алкогольного сп’яніння Дмитро Россошанський, племінник Сергія Купрієнка, який на момент скоєння аварії був головою Вишгородського районного суду. Розслідування злочину всіляко затягувалось

Зникнення активістки

Ірина Ноздровська зникла ввечері 29 грудня. Востаннє вона телефонувала матері близько 17 години та повідомила, що перебуває у Старих Петрівцях (Київська область). Пізніше мати намагалася зателефонувати Ірині, однак вона вже не вийшла на зв'язок, хоча обидва її телефони були увімкнені. Родичі звернулися до Вишгородського райвідділу поліції і 30 грудня Ірину Ноздровську було оголошено у розшук.

1 січня 2018 року місцевий житель натрапив на оголене тіло Ірини Ноздровської у річці поблизу Демидова. Причиною смерті імовірно стали колото-різані поранення. Експертиза встановила, що смерть Ноздровської настала ввечері 29 грудня. За інформацією активіста Андрія Хилька, з яким товаришувала Ірина, після її зникнення з її профілю у Facebook було видалено її особисте листування.

Що з’ясувала поліція

За фактом убивства Ірини Ноздровської поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті статті 115 Кримінального кодексу України. Основними версіями правоохоронців були професійна діяльність Ноздровської, діяльність щодо розслідування справи щодо загибелі її сестри, хуліганство, та спроба зґвалтування. Після проведення експертизи версію про зґвалтування було відкинуто. Для розслідування обставин загибелі правозахисниці було створено координаційний штаб МВС. 8 січня був затриманий підозрюваний у вбивстві Юрій Россошанський, батько Дмитра Россошанського.

Що встановили під час суду?

Прокурори у суді довели, що у грудні 2017 року в селі Демидів на зупинці громадського транспорту чоловік з ножем накинувся на потерпілу. Він завдав їй значну кількість ударів в область обличчя та шиї. Після цього скинув тіло до річки неподалік села. Смерть активістки настала внаслідок чисельних колото-різаних ран.