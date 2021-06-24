Суд вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия: женщина получила 3 года условно

Морган-Ллойд была приговорена к трем годам испытательного срока, в течение которых ей запрещается иметь пистолет и ей придется сдать тесты на наркотики. Она также должна будет отбыть 120 часов общественных работ и внести плату в размере 500 долларов.

"Я просто хотела бы извиниться перед судом, американским народом и своей семьей", - сказала Морган-Ллойд при вынесении приговора в среду.

По ее словам, она была на протесте, "чтобы мирно продемонстрировать поддержку президенту Трампу".

"Мне стыдно, что это стало жестоким проявлением насилия, и я никогда не был бы там, если бы имел представление, что это все так получится", - сказала она.