Суд вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия: женщина получила 3 года условно

Суд в США вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия. 49-летняя женщина из штата Индиана получила 3 года условно.
Об этом пишет Huffington Post
Морган-Ллойд была приговорена к трем годам испытательного срока, в течение которых ей запрещается иметь пистолет и ей придется сдать тесты на наркотики. Она также должна будет отбыть 120 часов общественных работ и внести плату в размере 500 долларов.
"Я просто хотела бы извиниться перед судом, американским народом и своей семьей", - сказала Морган-Ллойд при вынесении приговора в среду.
По ее словам, она была на протесте, "чтобы мирно продемонстрировать поддержку президенту Трампу".
"Мне стыдно, что это стало жестоким проявлением насилия, и я никогда не был бы там, если бы имел представление, что это все так получится", - сказала она.
6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.
Компания Facebook помогала правоохранителям распознать участников протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия. Компания помогала следователям после завершения приступа.