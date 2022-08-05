Суд вынес новое решение по делу бывшего владельца "Дельта банка"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение суда.

Киевский апелляционный суд в очередной раз запретил бывшему владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну покидать пределы Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение суда.

Таким образом, суд отменил постановление Печерского районного суда г. Киева от 26 ноября 2021 года, которым было снято временное ограничение Лагуну на выезд за границу до погашения им долга перед "Сбербанком".

При этом, в решении суда указано, что перечисление по 14 тыс. грн в месяц банкиром по судебному решению, которым с него взыскано почти 4,5 млрд гривен в пользу "Сбербанка", не говорит о наличии оснований для отмены временного ограничения в праве выезда за границу.

Напомним, в декабре 2017 года Верховный Суд вынес решение о взыскании в пользу "Ощадбанка" Николая Лагуна, как поручителя "Дельта банка", денежных средств на сумму 948 млн гривен, 111,8 млн долларов, 12,45 млн евро (в общей сложности - это около 4,5 млрд грн). Это решение осталось без исполнения, потому что должник скрывался за границей, а его недвижимое имущество уже было под залогом.



После возвращения Лагуна в Украину уже в декабре 2020 года Киевский апелляционный суд вынес решение о временном ограничении выезда за границу для бывшего банкира-должника.

В октябре 2021 года по уголовному делу о хищении 1 млрд гривен обанкротившегося в 2015 году "Дельта банка", Генеральной прокуратурой было объявлено Лагуну подозрение. Приговор по этой статье может предусматривать лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Решением суда 13 октября 2021 г. в отношении Лагуна была применена мера пресечения в виде домашнего ареста.