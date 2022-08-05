Суд виніс нове рішення у справі колишнього власника "Дельта банку"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення суду.

Київський апеляційний суд вчергове заборонив колишньому власнику "Дельта банку" Миколі Лагуну залишати межі України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення суду.

Таким чином, суд скасував ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 26 листопада 2021 року, якою було знято тимчасове обмеження Лагуну на виїзд за кордон до погашення ним боргу перед "Ощадбанком".

При цьому, в рішенні суду зазначено, що перерахування по 14 тис. грн в місяць банкіром по судовому рішенню, яким з нього стягнуто майже 4,5 млрд гривень на користь "Ощадбанку", не говорить про наявність підстав для скасування тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон.

Нагадаємо, в грудні 2017 року Верховний Суд виніс рішення про стягнення на користь "Ощадбанку" з Миколи Лагуна, як поручителя "Дельта банку", коштів на суму 948 млн гривень, 111,8 млн доларів, 12,45 млн євро (загалом - це близько 4,5 млрд грн). Це рішення залишилось без виконання, бо боржник переховувався за кордоном, а його нерухоме майно вже було під заставою.



Після повернення Лагуна в Україну вже в грудні 2020 року Київський апеляційний суд виніс рішення про тимчасове обмеження виїзду за кордон для колишнього банкіра-боржника.

В жовтні 2021 року за кримінальною справою про розкрадання 1 млрд гривень збанкрутілого у 2015 році "Дельта банку", Генеральною прокуратурою було оголошено Лагуну підозру. Вирок за цією статтею може передбачати позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Рішенням суду 13 жовтня 2021 р. відносно Лагуна було застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.