Суд возобновил дело "Роттердам+" под давлением Коломойского, - нардеп

Фото: Высший антикоррупционный суд (РБК-Украина)

Высший антикоррупционный суд Украины отменил постановление о закрытии дела "Роттердам+", неожиданно сменив свою позицию по этому делу на 180 градусов, под давлением Игоря Коломойского.

Об этом заявил народный депутат, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко в эфире "Україна24".

"Я могу сказать профессионально, что в одном и том же суде, тем более в новом Высшем антикоррупционном, не может быть двух противоположных решений. Потому что это одно учреждение. Законодательство Украины не менялось за это время. Поэтому я согласен, что это безусловно было решение под давлением. У нас, у народных депутатов есть все основания считать, что это действительно господин Коломойский и что это действительно коммерческие интересы", - сообщил Наливайченко.

По его оценкам, ВАКС по сути заставили принять решение, которое полностью противоречит его же т месячной давности.

"На мой взгляд, это решение ничего хорошего не дает прежде всего и в первую очередь самому Высшему антикоррупционному суду. Держать позицию, не прогибаться под давлением - это гораздо важнее, чем временные обстоятельства", - отметил Наливайченко.

Экс-глава СБУ с оглядкой на те материалы дела, которые были публично озвучены в суде, отметил, что в деле "Роттердам+" в любом случае нет никакой перспективы и впоследствии оно вновь будет закрыто из-за отсутствия состава преступления.

"А мой прогноз насчет дела - я думаю, мы снова увидим закрытие дела в очередной раз, потому что комплексная экспертиза, которую сделала и Служба безопасности Украины, и научные, и другие исследовательские институты в Украине, четко определила, что нет убытков, соответственно нет последствий, нет сути для производства и дела в суде", - добавил народный депутат.

Напомним, 27 октября Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование схемы поставок угля "Роттердам+".

Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского. По утверждению адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление со стороны заявителя.

В сентябре этот же суд признал закрытие дела "Роттердам+" полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Тогда суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Как известно, дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года ввиду отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.