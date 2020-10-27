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ВАКС противоправно поддержал жалобу против закрытия дела "Роттердам+", - адвокат

Киев, Вторник 27 октября 2020 19:03
ВАКС противоправно поддержал жалобу против закрытия дела "Роттердам+", - адвокат
Фото: здание Высшего антикоррупционного суда (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) противоправно и вопреки предыдущему своему решению отменил постановление прокурора САП о закрытии дела "Роттердам+" по причине отсутствия в нем состава преступления.

Об этом по итогу судебного заседания 27 октября по общему иску Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского и Центра противодействия коррупции сообщила адвокат Наталья Дригваль.

"Мы расцениваем это решение как такое что нарушает принцип правовой неопределённости, а потому незаконное", - сообщила адвокат.

Она добавила, что позиция суда полностью противоречит его же решению от 24 сентября, когда решение о закрытии дела было признано полностью законным и обоснованным.

По ее словам, кардинальное изменение позиции суда на прямо противоположное может быть результатом беспрецедентного политического давление на судей, которое началось после предыдущего решения суда.

Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

Решение о закрытии дела в отношении подозреваемых принято после получения вывода финальной комплексной экспертизы СБУ, которая 11 августа не подтвердила ущерб от действия формулы.

Стоит отметить, что правительство 2 июня 2020 года в меморандуме с МВФ подтвердило аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. формула "Амстердам+".

Формула для газа "Амстердам+" и формула на уголь "Роттердам+" не отличаются по сути и имеют сходные компоненты базовой цены в Голландии, затраты на перевозку из Голландии в Украину и затраты на перегрузку/вход в украинскую транспортную систему.

29 сентября законность закрытия дела "Роттердам+" через отсутствие в нем состава преступления также подтвердил Офис Генерального прокурора.

19 октября 2020 года Окружной административный суд города Киева постановил, что действия старшего детектива НАБУ Лобача И. А. по составлению справки по расчету прогнозной цены электроэнергии и проведение расчета убытков от формулы являются противоправными.

Суд указал детективу НАБУ, на то что Лобач И. А. осуществил действия, которые не входят в круг его полномочий.

Составленная справка, по мнению суда, несет в себе все признаки экспертизы, а соответственно, сотрудники НАБУ не могли привлекать для ее составления специалистов самого Национального бюро.

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Новости Украины Политика антикоррупционный судРоттердам+НАБУ

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