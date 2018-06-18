Суд відновив справу щодо отримання Луценком хабара від екс-нардепа Шепелєва

Шепелєв начебто дав хабар Луценку, коли той був на посаді глави МВС

Солом'янський районний суд Києва скасував постанову детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про закриття кримінального провадження щодо можливого отримання Юрієм Луценком хабара від екс-нардепа Олександра Шепелева. Про це повідомляє "Судовий репортер".

Посилаючись на реєстр судових рішень, видання зазначає, що 7 червня 2018 року суд призначив на 14 червня в режимі відеоконференції розгляд скарги, яку подав адвокат Шепелєва - Олександр Косенок. Скаргу розглядав суддя Максим Вишняк. Розгляд закінчився скасуванням постанови детектива, але повного тексту рішення у реєстрі ще немає.

Зазначається, що кримінальне провадження щодо можливого отримання Юрієм Луценком хабара від Шепелєва було зареєстроване НАБУ 23 березня 2017 року після надходження заяви від екс-нардепа. Уже 30 червня 2017 року справу було закрито детективом НАБУ.

Як було вказано у заяві Шепелєва, у 2006 році міністр внутрішніх справ Юрій Луценко з метою отримання від нього хабаря ініціював його перевірку на предмет наявності подвійного громадянства, а саме українського та канадського. До вказаної протиправної діяльності Луценко начебто залучив керівника ГУ ДКР МВС України генерала міліції Василя Паскала.

І в подальшому шляхом вимагання особисто отримав в своєму кабінеті від Шепелєва хабар у розмірі 150 тис доларів. Натомість Шепелєву мало гарантуватись припинення подальших перевірок та припинення позбавлення громадянства через суд. Також екс-нардепу мали бути передані всі наявні матеріали перевірки, які зберігались в бюро Інтерполу в Україні.

Нагадаємо, 13 червня 2018 року Печерський районний суд Києва продовжив міру запобіжного заходу колишньому депутату Верховної ради Олександру Шепелєву на два місяці.

Як писало РБК-Україна, 8 лютого екс-нардепа Шепелєва затримали співробітники СБУ після того, як він втік з РФ, яка оголосила його в міжнародний розшук. У РФ його підозрюють в замаху на дачу хабара посадовій особі.

Після оголошення в розшук Шепелєв прибув до України та нібито знаходився вдома у колишнього нардепа від "Блоку Юлії Тимошенко" Гарегіна Арутюнова.

Зазначимо, Шепелєв в Україні звинувачується у низці кримінальних справ, зокрема, в розкраданні коштів націоналізованого банку "Родовід" та кількох замахах на вбивство. Після закінчення депутатських повноважень він був оголошений в розшук українськими правоохоронцями. Пізніше був затриманий Інтерполом в Будапешті (Угорщина) і виданий в Україну. У Києві Шепелєв втік з-під варти і виїхав на територію Росії.

Там він, зокрема, виступав з відеозверненнями, в яких звинувачував у незаконних діях секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова і генерального прокурора Юрія Луценка.