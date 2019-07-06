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Суд восстановил в должности мэра Конотопа Семенихина

Новости » Общество    06.07.2019 - 02:52
Суд восстановил в должности мэра Конотопа Семенихина

Семенихина лишили его полномочий в конце августа прошлого года

Сумской окружной административный суд на заседании в пятницу, 5 июля, возобновил Артема Семенихина в должности городского головы Конотопа. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

В частности, Семенихин подал иск, в котором просил отменить решение Конотопского горсовета от 28 августа 2018 о досрочном прекращении его полномочий на посту мэра.

"Суд ... восстановил истца в должности городского головы города Конотоп и обязал выплатить ему разницу между средним заработком за время вынужденного прогула и полученными доходами в связи с выполнением обязанностей военнослужащего по контракту за период с 28 августа 2018 года по день фактического расчета ", - говорится в судебном решении.

Теперь у Конотопского городского совета есть время на подачу апелляции и обжалования решения суда.

Стоит заметить, что Семенихин баллотируется в Верховную раду по 160 одномандатном избирательном округе на внеочередных парламентских выборах.

Напомним, 26 июля 2017 в городском совете Конотопа подрались сторонники и оппоненты мэра, в результате драки пострадали четверо стражей порядка, 50 участников драки были доставлены в отдел полиции. Во время работы депутатского корпуса возникали словесные конфликты между сторонниками городского головы и его оппонентами. Причиной конфликта стали споры между депутатами и мэром при обсуждении городского бюджета на 2018 год.

В тот день депутаты попытались отправить Семенихина в отставку, однако им не хватало одного голоса. Отправить мэра Конотопа в отставку депутаты смогли 28 августа.

В июне 2019 неизвестные напали на Семенихина и избили его в момент, когда он возвращался домой. Полиция квалифицировала произошедшее как "покушение на убийство" и открыла уголовное производство.

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