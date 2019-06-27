Прокуратура назвала версии нападения на экс-мэра Конотопа

Фото: Артем Семенихин (facebook.com artem.semenihin)

Основная версия - нападение было совершено из-за общественной и политической деятельности экс-мэра

Правоохранители назвали версии нападения на бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Среди основных версий - преступление, совершенное из-за общественной и политической деятельности потерпевшего.

"Рассматривается ряд версий, среди основных - преступление, совершенное из-за общественной и политической деятельности потерпевшего, а также на почве личных неприязненных отношений. Досудебное следствие продолжается, его ход находится на личном контроле прокурора Сумской области", - указано в сообщении.

Подчеркнем, в настоящее время пострадавший находится в местной больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, для расследования нападения на кандидата в народные депутаты, бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина направили усиленную группу из руководства Национальной полиции Украины. В ее состав вошли руководители Департамента уголовного розыска, Главного следственного управления, а также других необходимых подразделений.

Как писало РБК-Украина ранее, в Сумской области напали на экс-мэра Конотопа и кандидата в народные депутаты Артема Семенихина. На мужчину напали, когда он возвращался домой. Полиция квалифицировала произошедшее как "покушение на убийство" и открыла уголовное производство.