ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Прокуратура назвала версии нападения на экс-мэра Конотопа

Новости » Происшествия    27.06.2019 - 15:45
Прокуратура назвала версии нападения на экс-мэра Конотопа
Фото: Артем Семенихин (facebook.com artem.semenihin)

Основная версия - нападение было совершено из-за общественной и политической деятельности экс-мэра

Правоохранители назвали версии нападения на бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Среди основных версий - преступление, совершенное из-за общественной и политической деятельности потерпевшего.

"Рассматривается ряд версий, среди основных - преступление, совершенное из-за общественной и политической деятельности потерпевшего, а также на почве личных неприязненных отношений. Досудебное следствие продолжается, его ход находится на личном контроле прокурора Сумской области", - указано в сообщении.

Подчеркнем, в настоящее время пострадавший находится в местной больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, для расследования нападения на кандидата в народные депутаты, бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина направили усиленную группу из руководства Национальной полиции Украины. В ее состав вошли руководители Департамента уголовного розыска, Главного следственного управления, а также других необходимых подразделений.

Как писало РБК-Украина ранее, в Сумской области напали на экс-мэра Конотопа и кандидата в народные депутаты Артема Семенихина. На мужчину напали, когда он возвращался домой. Полиция квалифицировала произошедшее как "покушение на убийство" и открыла уголовное производство.

МВД направило усиленную группу для расследования нападения на экс-мэра Конотопа В Сумской области напали на экс-мэра Конотопа
Новости Украины нападениеКонотоп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь