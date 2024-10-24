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Суд визнав незаконним використання київськими ресторанами торговельної марки "Компот" Савви Лібкіна

Фото: суд визнав незаконним використання київськими ресторанами торговельної марки "Компот" (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Київські ресторани "Компот" використовували торговельну марку без дозволу. Таким чином, одеський ресторатор і власник мережі ресторанів "Компот" Савва Лібкін захистив свої права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Зокрема, 25 вересня суд  вирішив зобов'язати ТОВ "Райзн" та ТОВ "Фрізанте", які здійснювали діяльність у місті Києві, припинити будь-які дії щодо використання торговельної марки "Компот", і зобов'язати ці юридичні особи знищити зображення позначення "Компот".

Як зазначив в коментарі РБК-Україна Савва Лібкін, він зіштовхнувся "з відвертою і нахабною недобросовісною конкуренцією".

За його словами, спочатку він розвивав мережу ресторанів "Компот" в Одесі. Потім вирішив розширити мережу і у столиці.  Знайшовши бізнес-партнерів, став співпрацювати на умовах договору франчайзінгу з компанією ТОВ "Фаршмак Інвест".

Утім, Лібкін почав отримувати скарги від відвідувачів київських ресторанів "Компот" щодо низької якості продукції, тому він вирішив дію договору франчайзінгу не продовжувати.

Договір припинив чинність ще у 2020 році. Але вивіска і інтер’єр ресторанів залишились незмінними. На скарги компанія не звертала жодної уваги.

Скарги Лібкіна до правоохоронних та контролюючих органів вирішити ситуацію не допомогли. Як виявилось пізніше, господарську діяльність у київських ресторанах "Компот" веде не ТОВ "Факшмак", а ТОВ "Райзн" і ТОВ "Фрізанте". Чи пов’язані вони з ТОВ "Фаршмак Інвест" невідомо.

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