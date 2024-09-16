Суд визнав експокурора Яківця винними у поширенні недостовірної інформації: що відомо

Суд визнав громадську організацію "Нон-Стоп" та її керівника, експрокурора Кирила Яківця, винними у поширенні недостовірної інформації з метою дискредитації бізнесменів та політиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraf .

Про це йдеться у тексті ухвали Верховного суду України від 1 липня, який розгляне справу вже у найвищій інстанції.

Відповідне рішення ухвалив Червонозаводський районний суд Харкова, і воно було підтверджено Харківським обласним апеляційним судом.

Йдеться про сплановані ГО "Нон-Стоп" медіаатаки на депутата харківської облради Тетяну Столяренко та представників міжнародної агрокомпанії AGROTRADE Group.

Крім визнання ГО "Нон-Стоп" та особисто її керівника Кирила Яківця у поширенні наклепу, суд першої інстанції ухвалив стягнути з них по 50 тисяч грн. В апеляції суму штрафу за злочин було скорочено до 25 тисяч грн з кожного.

Рішення набуло чинності 21 травня 2024 року та правомочно до винесення остаточного вердикту Верховним судом.

Раніше боєць ЗСУ та журналіст Сергій Дрозд також опублікував розслідування про діяльність експрокурора Кирила Яківця та його громадської організації "Нон-Стоп". Він написав, що Яківець та ГО розміщують замовні публікації з метою атаки на підприємців та політиків.

Щобільше того, журналіст опублікував листування з Яківцем, який за 500 доларів опублікував брехливе повідомлення щодо випадкового підприємця без жодної перевірки.

За даними ветеранського руху "Вибачте, що живі", Яковець виїхав з України наприкінці 2023 року, нібито супроводжуючи хворого родича. Цей "родич", за даними руху, наступного дня повернувся до України. Після цього Яківець оселився в Іспанії. СБУ наприкінці 2023 року порушила кримінальну справу проти Яківця.