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Суд візьметься за так званого "мера" Маріуполя: що загрожує зраднику

Маріуполь, Четвер 31 серпня 2023 12:48
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Суд візьметься за так званого "мера" Маріуполя: що загрожує зраднику Фото: Олег Моргун (donbass-war net)
Автор: Наталія Юрченко

Так званого "мера" окупованого Маріуполя Олега Моргуна очікує суд. Зраднику загрожує до 10 років за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державного бюро розслідувань.

Правоохоронці завершили розслідування щодо призначеного окупантами "мера" Маріуполя. Справу вже передали до суду.

Він обвинувачується у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України). Зраднику загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

За даними слідства, раніше зрадник був начальником Маріупольського управління МВС у Донецькі області. Колишній правоохоронець у 2014 році зрадив присягу і перейшов на бік окупантів.

Запорізький суд раніше засудив його до 11 років за ґратами за участь у терористичній організації. Останні 8 років зрадник переховується від правосуддя на окупованих територіях Донецької області.

Після захоплення окупаційними військами Маріуполя він добровільно обійняв посаду так званого "мера".

Окупація Маріуполя

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Як раніше повідомив радник мера Петро Андрющенко, загарбники посилили перевірки місцевого населення у Маріуполі та проводять так звані зачистки.

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