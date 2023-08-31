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Суд возьмется за так называемого "мэра" Мариуполя: что грозит предателю

Мариуполь, Четверг 31 августа 2023 12:48
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Суд возьмется за так называемого "мэра" Мариуполя: что грозит предателю Фото: Олег Моргун (donbass-war net)
Автор: Наталья Юрченко

Так называемого "мэра" оккупированного Мариуполя Олега Моргуна ждет суд. Предателю грозит до 10 лет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственного бюро расследований.

Правоохранители завершили расследование по назначенному оккупантами "мэру" Мариуполя. Дело уже передали в суд.

Он обвиняется в коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Предателю грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным следствия, ранее предатель являлся начальником Мариупольского управления МВД в Донецкой области. Бывший правоохранитель в 2014 году предал присягу и перешел на сторону оккупантов.

Запорожский суд ранее приговорил его к 11 годам за решеткой за участие в террористической организации. Последние 8 лет предатель скрывается от правосудия на оккупированных территориях Донецкой области.

После захвата оккупационными войсками Мариуполя он добровольно занял должность так называемого "мэра".

Оккупация Мариуполя

Российские войска весной 2022 года после месяцев жестоких боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Как ранее сообщил советник мэра Петр Андрющенко, захватчики ужесточили проверки местного населения в Мариуполе и проводят так называемые зачистки.

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