Суд вирішив стягнути з Бахматюка 1,8 млрд гривень на користь НБУ

Як зазначається, кошти стягуються в рахунок погашення заборгованості ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива" за одним із наданих раніше і не повернутих кредитів рефінансування.

"На жаль, крапку в цій справі ставити наразі зарано, однак ухвалення судом цього рішення є визначальною подією щодо відновлення порушених прав Національного банку. Ми переконані, що у разі його оскарження воно має всі підстави залишитися чинним", - зазначив директор юридичного департаменту НБУ Олександр Зима.

Що цьому передувало

У 2014 році уклав із "Фінансовою ініціативою" договір про кредит рефінансування для підтримки ліквідності на суму 2 млрд гривень, а Бахматюк поручився за належне виконання банком зобов'язань щодо повернення кредитних коштів.

Оскільки й банк, і його власник не виконали взяті на себе зобов'язання, Національний банк у 2017 році звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовною заявою про стягнення з нього заборгованості. За час розгляду справи в суді за рахунок заставного майна, наданого майновими поручителями в забезпечення виконання зобов'язань банку відбулося погашення заборгованості за кредитом на суму близько 200 млн гривень.

Наразі на розгляді Печерського районного суду Києва залишаються ще шість справ за позовними заявами НБУ до Бахматюка як поручителя за боргами VAB Банку та банку "Фінансова ініціатива" за іншими кредитами рефінансування. За даними Нацбанку, загальна сума заборгованості Бахматюка як поручителя перед НБУ становить майже 8 млрд гривень.

Правління НБУ віднесло ПАТ "ВіЕйБі Банк" до категорії неплатоспроможних 20 листопада 2014 року, а ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" - 23 червня 2015 року.

Окрім того, у березні Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка. Його підозрюють у наданні хабаря колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову та його раднику.

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