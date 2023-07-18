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Суд решил взыскать с Бахматюка 1,8 млрд гривен в пользу НБУ

Фото: Олег Бахматюк (latifundist com)
Автор: Татьяна Степанова

Печерский районный суд города Киева 13 июля 2023 принял решение взыскать с бывшего собственника ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая инициатива" Олега Бахматюка в качестве поручителя более 1,8 млрд грн в пользу Национального банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Как отмечается, средства взимаются в счет погашения задолженности ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива" по одному из предоставленных ранее и не возвращенных кредитов рефинансирования.

"К сожалению, точку по этому делу ставить пока рано, однако принятие судом этого решения является определяющим событием по восстановлению нарушенных прав Национального банка. Мы убеждены, что в случае его обжалования оно имеет все основания остаться в силе", - отметил директор юридического департамента НБУ Александр Зима.

Что этому предшествовало

В 2014 году заключил с "Финансовой инициативой" договор о кредите рефинансирования для поддержки ликвидности на сумму 2 млрд гривен, а Бахматюк поручился за надлежащее исполнение банком обязательств по возврату кредитных средств.

Поскольку и банк, и его владелец не выполнили взятые на себя обязательства, Национальный банк в 2017 году обратился в Печерский районный суд города Киева с исковым заявлением о взыскании с него задолженности. За время рассмотрения дела в суде за счет залогового имущества, предоставленного имущественными поручителями в обеспечение выполнения обязательств банка, произошло погашение задолженности по кредиту на сумму около 200 млн гривен.

На рассмотрении Печерского районного суда Киева остаются еще шесть дел по исковым заявлениям НБУ к Бахматюку как поручитель по долгам VAB Банка и банку "Финансовая инициатива" по другим кредитам рефинансирования. По данным Нацбанка, общая сумма задолженности Бахматюка как поручителя перед НБУ составляет около 8 млрд гривен.

Правление НБУ отнесло ПАО "ВиЭйБи Банк" в категорию неплатежеспособных 20 ноября 2014 года, а ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" - 23 июня 2015 года.

Кроме того, в марте Высший антикоррупционный суд заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. Его подозревают в предоставлении взятки бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову и его советнику.

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