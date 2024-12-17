Суд виніс вирок чоловіку, який відмовився від мобілізації через віру

Минулого року чоловік відмовився від призову через віросповідання. Сьогодні суд виніс вирок за ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.

Прокурори довели, що 1 листопада 2023 року 30 річний харків'янин отримав повістку для прибуття до Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харкова.

Надалі він пройшов військово-лікарську комісію, згідно з висновком якої є придатним до військової служби. 10 листопада чоловік отримав повістку для відправлення до військової частини.

Проте він вирішив не виконувати законну вимогу та 8 липня 2024 року написав заяву про відмову від призову на військову службу у звʼязку з мобілізацією. Ухилення він пояснив віросповіданням та надав довідку від баптистської церкви.

Під час судового засідання обвинувачений вину не визнав, та додав, що у листопаді 2023 року в навчальному підрозділі він відмовився приймати присягу, оскільки з 2021 року є вірянином та показав довідку Харківського обласного об'єднання церков євангельських християн баптистів.

Йому запропонували проходження альтернативної служби кухарем. Однак він відмовився, оскільки все одно мав тримати зброю у руках, що суперечить його релігійним переконанням.

"Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обовʼязком громадян України. Жодні релігійні переконання не можуть бути підставою ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації", - наголосили в прокуратурі.

Київський районний суд Харкова все ж визнав винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Наразі йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.