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Суд виніс вирок чоловіку, який відмовився від мобілізації через віру

Україна, Вівторок 17 грудня 2024 18:20
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Суд виніс вирок чоловіку, який відмовився від мобілізації через віру Фото: суд виніс вирок чоловіку, який відмовився від мобілізації (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Минулого року чоловік відмовився від призову через віросповідання. Сьогодні суд виніс вирок за ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.

Прокурори довели, що 1 листопада 2023 року 30 річний харків'янин отримав повістку для прибуття до Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харкова.

Надалі він пройшов військово-лікарську комісію, згідно з висновком якої є придатним до військової служби. 10 листопада чоловік отримав повістку для відправлення до військової частини.

Проте він вирішив не виконувати законну вимогу та 8 липня 2024 року написав заяву про відмову від призову на військову службу у звʼязку з мобілізацією. Ухилення він пояснив віросповіданням та надав довідку від баптистської церкви.

Під час судового засідання обвинувачений вину не визнав, та додав, що у листопаді 2023 року в навчальному підрозділі він відмовився приймати присягу, оскільки з 2021 року є вірянином та показав довідку Харківського обласного об'єднання церков євангельських християн баптистів.

Йому запропонували проходження альтернативної служби кухарем. Однак він відмовився, оскільки все одно мав тримати зброю у руках, що суперечить його релігійним переконанням.

"Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обовʼязком громадян України. Жодні релігійні переконання не можуть бути підставою ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації", - наголосили в прокуратурі.

Київський районний суд Харкова все ж визнав винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Наразі йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

Зауважимо, що нині в Україні за ухилення від мобілізації можуть покарати не лише накладанням штрафу. В деяких випадках суд виносить рішення, за якими людина змушена провести кілька років у тюрмі.

Детальніше дізнатись, кому "світить" реальний термін за ухилення від мобілізації, можна в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, скільки разів і кого можуть штрафувати за неявку по повістці.

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