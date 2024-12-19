Суд відправив голову КРАІЛ Рудого у СІЗО

Суд обрав запобіжний захід для очільника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він перебуватиме у СІЗО до 4 лютого 2025 року.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла спікер Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.
За її словами, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Рудому у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Згідно з рішенням суду він перебуватиме у СІЗО до 4 лютого 2025 року.
Нагадаємо, декілька днів тому Рудого затримали співробітники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора. Його підозрюють у сприянні роботі російського онлайн-казино в Україні та незаконному зберіганні наркотиків.
Правоохоронці вилучили у нього під час обшуків кокаїн у великій кількості.
За інформацією джерел РБК-Україна, він міг підтримувати в Україні діяльність онлайн-казино Pin-Up, власником якого є росіяни.
Варто також нагадати, що у квітні цього року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, яким діяльність онлайн-казино в Україні обмежили.
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