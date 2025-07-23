ua en ru
Ср, 23 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Суд відмовив нардепу Ар’єву у позові проти Стефанчука: що відомо

Середа 23 липня 2025 13:53
UA EN RU
Суд відмовив нардепу Ар’єву у позові проти Стефанчука: що відомо Фото: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Київський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову народного депутата Володимира Ар’єва до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Так, Ар’єв оскаржував два розпорядження, які, на його думку, обмежують право депутатів на самостійне ведення зовнішньополітичної діяльності.

Суд визнав, що розпорядження мають організаційно-технічний характер і не створюють нових норм права.

Вони не обмежують право депутата на спілкування з іноземними представниками, якщо це не пов’язано з офіційним представництвом України.

Суд також наголосив, що голова Верховної Ради діяв у межах дискреційних повноважень, передбачених Конституцією та регламентом.

Чого стосувався позов

Позов стосувався розпоряджень №1366 та №1367, які регламентують порядок оформлення закордонних відряджень народних депутатів в умовах воєнного стану.

Ар’єв стверджував, що ці акти фактично перетворюють дозвіл на відрядження у "виїзну візу", що залежить від розсуду керівництва парламенту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Ар'єв Руслан Стефанчук Суд
Новини
Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі
Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки