Суд відмовив нардепу Ар’єву у позові проти Стефанчука: що відомо

Київський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову народного депутата Володимира Ар’єва до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Так, Ар’єв оскаржував два розпорядження, які, на його думку, обмежують право депутатів на самостійне ведення зовнішньополітичної діяльності.

Суд визнав, що розпорядження мають організаційно-технічний характер і не створюють нових норм права.

Вони не обмежують право депутата на спілкування з іноземними представниками, якщо це не пов’язано з офіційним представництвом України.

Суд також наголосив, що голова Верховної Ради діяв у межах дискреційних повноважень, передбачених Конституцією та регламентом.