Суд отказал нардепу Арьеву в иске против Стефанчука: что известно

Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска народного депутата Владимира Арьева к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Так, Арьев оспаривал два распоряжения, которые, по его мнению, ограничивают право депутатов на самостоятельное ведение внешнеполитической деятельности.

Суд признал, что распоряжения имеют организационно-технический характер и не создают новых норм права.

Они не ограничивают право депутата на общение с иностранными представителями, если это не связано с официальным представительством Украины.

Суд также подчеркнул, что председатель Верховной Рады действовал в пределах дискреционных полномочий, предусмотренных Конституцией и регламентом.