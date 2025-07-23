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Суд отказал нардепу Арьеву в иске против Стефанчука: что известно

Среда 23 июля 2025 13:53
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Суд отказал нардепу Арьеву в иске против Стефанчука: что известно Фото: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска народного депутата Владимира Арьева к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Так, Арьев оспаривал два распоряжения, которые, по его мнению, ограничивают право депутатов на самостоятельное ведение внешнеполитической деятельности.

Суд признал, что распоряжения имеют организационно-технический характер и не создают новых норм права.

Они не ограничивают право депутата на общение с иностранными представителями, если это не связано с официальным представительством Украины.

Суд также подчеркнул, что председатель Верховной Рады действовал в пределах дискреционных полномочий, предусмотренных Конституцией и регламентом.

Чего касался иск

Иск касался распоряжений №1366 и №1367, регламентирующих порядок оформления заграничных командировок народных депутатов в условиях военного положения.

Арьев утверждал, что эти акты фактически превращают разрешение на командировку в "выездную визу", которая зависит от усмотрения руководства парламента.

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Владимир Арьев Руслан Стефанчук Суд
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