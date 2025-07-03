Суд відмовив мережі супермаркетів Varus у компенсації збитків, завданих Росією

Східний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Донецької області, яким було відмовлено мережі супермаркетів Varus (ТОВ "Омега") у стягненні понад 1,6 млн доларів США з РФ. Мова про збитки, спричинені закриттям магазинів у зоні бойових дій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

ТОВ "Омега" звернулося до суду з вимогою відшкодувати збитки, спричинені закриттям чотирьох супермаркетів Varus у містах:

Миколаївка;

Селидове;

Покровськ;

Краматорськ.

через неможливість їх функціонування під час бойових дій, що загрожує життю персоналу та клієнтів.

Позивач наголошував, що агресія РФ призвела до припинення роботи магазинів, що завдало йому значних фінансових втрат. Усі об’єкти були законсервовані, а інвестиції в них - втрачені.

Проте суді дійшли думки, що на момент закриття супермаркетів у квітні 2022 року ці міста не перебували у зоні активних бойових дій, а були віднесені до територій "можливих бойових дій".

Відтак, судді вважають, що рішення про закриття магазинів було прийнято самостійно ТОВ "Омега", а не через об’єктивну неможливість їх роботи. Крім того, суд зазначив, що позивач не надав достатніх доказів руйнування або пошкодження майна через військові дії.

Компанія намагалася долучити нові фото- та відеодокази руйнування об’єктів, отримані вже після рішення суду першої інстанції, однак апеляційний суд відмовив, наголосивши на обов’язку сторін подавати всі докази на етапі позовного провадження.

Думка юриста

За словами юриста Клима Братківського, суд фактично визнав протиправність дій Російської Федерації як держави-агресора, але відмовив у компенсації через відсутність доказів прямого знищення майна.

"Це створює небезпечний прецедент: підприємства, які діють в умовах війни, змушені не лише рятувати персонал, а й документально фіксувати кожен уламок, щоб довести збитки. Очевидно, що консервація магазинів була вимушеним кроком через загрозу безпеці, а не добровільним рішенням", - додає він.

Такий підхід суперечить принципу справедливості, особливо коли йдеться про території, які ще не захопленні ворогом, але фізичний доступ до цих об’єктів обмежений із міркувань безпеки, переконаний юрист.