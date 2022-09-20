ua ru
Вт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Суд відмовив у арешті готелів "Дністер" та "Либідь"

Новость на русском →
Вівторок 20 вересня 2022 17:16
Суд відмовив у арешті готелів "Дністер" та "Либідь" Фото: суд відмовив у арешті готелів "Дністер" та "Либідь" (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Львівський апеляційний суд скасував ухвалу слідчого судді про арешт майна готелів "Дністер" та "Либідь" та відмовив у клопотанні прокуратури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Зазначається, що підставою для винесеного судом рішення стали відсутність доказів щодо будь-якої належності чи зв’язків готелів з російськими громадянами чи компаніями, пов’язаними з РФ та необ’єктивність слідства.

В ухвалі суду зазначається, що спроба накладення арешту обґрунтовувалась інформацією з інтернет-видань, яка не підтвердилась жодними офіційними джерелами.

Також зазначається, що орган досудового розслідування, обґрунтовуючи своє клопотання, не надав достатніх та належних доказів тих обставин, на які посилався у клопотанні. А слідчий суддя, своєю чергою, відповідно до норм законодавства належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв’язку для прийняття рішення.

Зазначені в клопотанні органу досудового розслідування підстава та мета арешту майна не відповідають дійсним обставинам справи.

За інформацією з офіційних реєстрів, акціонерами готелів "Дністер" та "Либідь" є громадяни країн Євросоюзу. Власником готелів є міжнародна група компаній FINANCIERE.

Суд взяв до уваги інформацію про те, що акціонери міжнародної групи компаній FINANCIERE засуджують військову агресію РФ, розпочату ще у 2014 році в порушення всіх чинних принципів міжнародного права та цінностей демократичного світу.

З 24 лютого 2022 року готелі, що належать групі компаній FINANCIERE, адресно надають свої ресурси на потреби Збройних сил України, сил територіальної оборони, тимчасово переміщених осіб, лікарень та медиків.

Так, готель "Дністер" (Львів) спрямував на гуманітарні проекти 4 295 401,96 грн, Premier Palace Hotel Kyiv (Київ) - 2 694 174 грн, "Либідь" (Київ) - 31 569 400 грн, Premier Hotel Odesa (Одеса) - 72 836,34 грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Арест имущества
NEWS
Мобілізація та воєнний стан. Навіщо РФ форсує "референдуми" в ОРДЛО
Мобілізація та воєнний стан. Навіщо РФ форсує "референдуми" в ОРДЛО
DAILY
Братські могили, катування та руїни. Що Росія залишила в Ізюмі за півроку окупації
Анастасія Рокитна, Віталій Носач Братські могили, катування та руїни. Що Росія залишила в Ізюмі за півроку окупації