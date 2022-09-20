Суд відмовив у арешті готелів "Дністер" та "Либідь"

Львівський апеляційний суд скасував ухвалу слідчого судді про арешт майна готелів "Дністер" та "Либідь" та відмовив у клопотанні прокуратури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Зазначається, що підставою для винесеного судом рішення стали відсутність доказів щодо будь-якої належності чи зв’язків готелів з російськими громадянами чи компаніями, пов’язаними з РФ та необ’єктивність слідства.

В ухвалі суду зазначається, що спроба накладення арешту обґрунтовувалась інформацією з інтернет-видань, яка не підтвердилась жодними офіційними джерелами.

Також зазначається, що орган досудового розслідування, обґрунтовуючи своє клопотання, не надав достатніх та належних доказів тих обставин, на які посилався у клопотанні. А слідчий суддя, своєю чергою, відповідно до норм законодавства належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв’язку для прийняття рішення.

Зазначені в клопотанні органу досудового розслідування підстава та мета арешту майна не відповідають дійсним обставинам справи.

За інформацією з офіційних реєстрів, акціонерами готелів "Дністер" та "Либідь" є громадяни країн Євросоюзу. Власником готелів є міжнародна група компаній FINANCIERE.

Суд взяв до уваги інформацію про те, що акціонери міжнародної групи компаній FINANCIERE засуджують військову агресію РФ, розпочату ще у 2014 році в порушення всіх чинних принципів міжнародного права та цінностей демократичного світу.

З 24 лютого 2022 року готелі, що належать групі компаній FINANCIERE, адресно надають свої ресурси на потреби Збройних сил України, сил територіальної оборони, тимчасово переміщених осіб, лікарень та медиків.

Так, готель "Дністер" (Львів) спрямував на гуманітарні проекти 4 295 401,96 грн, Premier Palace Hotel Kyiv (Київ) - 2 694 174 грн, "Либідь" (Київ) - 31 569 400 грн, Premier Hotel Odesa (Одеса) - 72 836,34 грн.