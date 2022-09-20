Суд отказал в аресте гостиниц "Днестр" и "Лыбидь"

Львовский апелляционный суд отменил определение следственного судьи об аресте имущества гостиниц "Днестр" и "Лыбидь" и отказал в ходатайстве прокуратуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что основанием для вынесенного судом решения стало отсутствие доказательств какой-либо принадлежности или связей гостиниц с российскими гражданами или компаниями, связанными с РФ и необъективностью следствия.

В определении суда отмечается, что попытка наложения ареста обосновывалась информацией из интернет-изданий, которая не подтвердилась никакими официальными источниками.

Также отмечается, что орган досудебного расследования, обосновывая свое ходатайство, не предоставил достаточных и надлежащих доказательств тех обстоятельств, которые ссылался в ходатайстве. А следственный судья в свою очередь в соответствии с нормами законодательства должным образом не оценил эти доказательства с точки зрения их достаточности и взаимосвязи для принятия решения.

Указанные в ходатайстве органа досудебного расследования основание и цель ареста имущества не отвечают действительным обстоятельствам дела.

По информации из официальных реестров, акционерами гостиниц "Днестр" и "Лыбидь" являются граждане стран Евросоюза. Владельцем гостиниц является международная группа компаний FINANCIERE.

Суд принял во внимание информацию о том, что акционеры международной группы компаний FINANCIERE осуждают военную агрессию РФ, начатую еще в 2014 году в нарушение всех действующих принципов международного права и ценностей демократического мира.

С 24 февраля 2022 г. гостиницы, принадлежащие группе компаний FINANCIERE, адресно предоставляют свои ресурсы на нужды Вооруженных сил Украины, сил территориальной обороны, временно перемещенных лиц, больниц и медиков.

Так, гостиница "Днестр" (Львов) направила на гуманитарные проекты 4 295 401,96 грн, Premier Palace Hotel Kyiv (Киев) - 2 694 174 грн, "Лыбидь" (Киев) - 31 569 400 грн, Premier Hotel Odesa (Одесса) - 72 836,34 грн.