Суд відклав вирок Трампу у справі про "хабар порноакторці за мовчання" до вересня

У вівторок, 2 липня, нью-йорський суддя Хуан Мерчан відклав вирок кандидату в президенти США Дональду Трампу у справі про виплату грошей порнозірці за мовчання. Наразі воно відбудеться до 18 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агенство зазначає, що раніше винесення вироку було призначено на 11 липня, лише за кілька днів до початку Національного з'їзду Республіканської партії до Мілуокі, який відбудеться 15 липня. Але факт того, що вирок відклали означає, що Трамп, який є передбачуваним кандидатом від Республіканської партії, може з'явитися на з'їзді особисто, що раніше було під питанням.

Перенесення сталося після того, як адвокати колишнього президента США попросили дати можливість довести, що Трамп мав отримати імунітет від судового переслідування.

"У понеділок адвокати Трампа звернулися до Мерчана з проханням дозволити їм відстоювати необхідність скасування його обвинувального вироку в суді штату Нью-Йорк на Манхеттені у зв'язку з ухвалою Верховного суду США від 1 липня про те, що президенти мають право на імунітет від кримінального переслідування за посадові дії", - пише видання.

Раніше у вівторок прокурори з офісу окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга заявили, що аргумент Трампа "необґрунтований", але погодилися відкласти вирок, щоб дати колишньому президенту США можливість викласти свою позицію.

Як пише Reuters, Трампа чекає нелегка боротьба за скасування обвинувального вироку у справі про хабарі, оскільки більша частина його дій, про які йдеться у справі, були вчинені до його вступу на посаду.

Тепер суддя Хуан Мерчан вирішуватиме питання про покарання Трампа, включаючи питання про те, чи варто його посадити у в'язницю, у розпал передвиборчої кампанії перед виборами президента США, що відбудуться 5 листопада.

У письмовій постанові Мерчан сказав, що він винесе рішення на запит Трампа до 6 вересня, а вирок буде винесений менш ніж через два тижні, якщо суддя вирішить залишити обвинувальний вирок у силі. Адвокати Трампа мають надати свої аргументи до 10 липня, а прокурори мають крайній термін для відповіді 24 липня.

На завершення агенство Reuters нагадало, у чому суть справи Дональда Трампа.

"30 травня суд присяжних Манхеттена визнав Трампа винним у фальсифікації ділових документів з метою приховати виплату 130 000 доларів його колишнім адвокатом Майклом Коеном актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс за мовчання про передбачуваний сексуальний зв'язок 2006 року до закінчення виборів 2016 року, на яких Трамп переміг демократа Хілларі Клінтон", - пише видання.