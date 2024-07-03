Суд отложил приговор Трампу по делу о "взятке порноактриссе за молчание" до сентября

Во вторник, 2 июля, нью-йорский судья Хуан Мерчан отложил вынесение приговора кандидату в президенты США Дональду Трампу по делу о выплате денег порнозвезде за молчание. Теперь оно состоится до 18 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агенство отмечает, что ранее вынесение приговора было назначено на 11 июля, всего за несколько дней до начала Национального съезда Республиканской партии в Милуоки, которое состоится 15 июля. Но факт того, что приговор отложили, означает, что Трамп, который является предполагаемым кандидатом от Республиканской партии, может появиться на съезде лично, что раньше было под вопросом.

Перенос случился после того, как адвокаты бывшего президента США попросили дать возможность доказать, что Трамп должен был получить иммунитет от судебного преследования.

"В понедельник адвокаты Трампа обратились к Мерчану с просьбой разрешить им отстаивать необходимость отмены его обвинительного приговора в суде штата Нью-Йорк на Манхэттене в связи с постановлением Верховного суда США от 1 июля о том, что президенты имеют право на иммунитет от уголовного преследования за должностные действия", - пишет издание.

Ранее во вторник прокуроры из офиса окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга заявили, что аргумент Трампа "необоснован", но согласились отложить вынесение приговора, чтобы дать бывшему президенту США возможность изложить свою позицию.

Как пишет Reuters, Трампу предстоит нелегкая борьба за отмену обвинительного приговора по делу о взятках, поскольку большая часть его действий, о которых идет речь в деле, были совершены до его вступления в должность.

Теперь судья Хуан Мерчан будет решать вопрос о наказании Трампа, включая, вопрос о том, следует ли его посадить в тюрьму, в разгар предвыборном кампании перед выборами президента США, которые состоятся 5 ноября

В письменном постановлении Мерчан сказал, что он вынесет решение по запросу Трампа до 6 сентября, а приговор будет вынесен менее чем через две недели, если судья решит оставить обвинительный приговор в силе. Адвокаты Трампа должны представить свои аргументы до 10 июля, а у прокуроров есть крайний срок для ответа 24 июля.

В завершение агенство Reuters напомнило, в чем суть дела Дональда Трампа.

"30 мая суд присяжных Манхэттена признал Трампа виновным в фальсификации деловых документов с целью скрыть выплату 130 000 долларов его бывшим адвокатом Майклом Коэном актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс за молчание о предполагаемой сексуальной связи 2006 года до окончания выборов 2016 года, на которых Трамп победил демократа Хиллари Клинтон", - пишет издание.