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Суд Венесуэлы выдал ордер на арест лидера оппозиции

Новости » Политика    03.05.2019 - 05:40
Суд Венесуэлы выдал ордер на арест лидера оппозиции
Фото: флаг Венесуэлы (из открытых источников)

Испания отказывается выдать Леопольда Лопеса, скрывающегося в ее посольстве в Каракасе

Венесуэльский суд 2 мая выдал ордер на арест оппозиционера Леопольдо Лопеса, лидера партии "Народная воля". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно судебному постановлению, венесуэльские спецслужбы обязаны задержать Лопеса и доставить его в военную тюрьму Рамо Верде.

Как отмечает издание, на протяжении многих лет Лопес считался лидером венесуэльской оппозиции и провел последний год под домашним арестом.

Перешедшие на сторону временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо военнослужащие 30 апреля освободили Лопеса, приговоренного к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы.

После фактического провала переворота Лопес с семьей укрылся в посольстве Испании, в настоящее время он находится в резиденции испанского посла в Каракасе.

Испанские власти уже объявили Венесуэле, что не намерены выдавать оппозиционера режиму Николаса Мадуро.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро после массовых протестов в начале недели заявил, что власти страны должны поделиться предложениями о том, что нужно изменить в стране, чтобы "исправить ошибки посреди битвы", и призвал 4 и 5 мая 2019 провести "национальный день диалога, действий и предложений".

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