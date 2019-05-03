Суд Венесуели видав ордер на арешт лідера опозиції

Фото: прапор Венесуели (з відкритих джерел)

Іспанія відмовляється видати Леопольда Лопеса, який переховується в її посольстві в Каракасі

Венесуельський суд 2 травня видав ордер на арешт опозиціонера Леопольдо Лопеса, лідера партії "Народна воля". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Згідно з судовим рішенням, венесуельські спецслужби зобов'язані затримати Лопеса і доставити його у військову в'язницю Рамо Верде.

Як зазначає видання, протягом багатьох років Лопес вважався лідером венесуельської опозиції і провів останній рік під домашнім арештом.

Військовослужбовці, що перейшли на бік тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо, 30 квітня звільнили Лопеса, засудженого до 13 років і 9 місяців позбавлення волі.

Після фактичного провалу перевороту Лопес із сім'єю переховується у посольстві Іспанії, наразі він перебуває в резиденції іспанського посла в Каракасі.

Іспанська влада вже оголосила Венесуелі, що не мають наміру видавати опозиціонера режиму Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро після масових протестів на початку тижня заявив, що влада країни повинні поділитися пропозиціями про те, що потрібно змінити в країні, щоб "виправити помилки посеред битви", і закликав 4 і 5 травня 2019 провести "національний день діалогу, дій і пропозицій".