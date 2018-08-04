Суд Вашингтона обязал возобновить закон о защите детей мигрантов от депортации

Программа будет восстановлена в полном объеме, в том числе в той части, которая позволяет принимать новые заявления об отсрочке депортации от детей мигрантов

В США окружной суд Вашингтона постановил, что администрация президента Дональда Трампа должна восстановить исполнительный указ, подписанный президентом США Бараком Обамой, защищающий детей нелегальных мигрантов от депортации (DACA). Об этом сообщает Reuters.

Федеральный судья Джон Бейтс заявил, что не намерен изменять свое предыдущее, апрельское решение о возобновлении действия закона, так как представленные доказательства, по его словам, не развеяли опасений.

Отметим, что министерство внутренней безопасности США ранее утверждало, что имеет полное право отменить программу, так как является ее исполнителем.

Также судья постановил, что программа должна быть восстановлена в полном объеме, в том числе в той части, которая позволяет принимать новые заявления об отсрочке депортации от детей нелегальных мигрантов. Тем не менее судья согласился отложить вступление своего решения в силу до 23 августа, чтобы дать представителям администрации время решить, будут ли они подавать апелляцию.

Напомним, в сентябре 2017 года Трамп остановил программу защиты молодых иммигрантов, введенную ранее Обамой