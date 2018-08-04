Суд Вашингтона зобов'язав поновити закон про захист дітей від депортації мігрантів

Програма буде відновлена в повному обсязі, в тому числі в тій частині, яка дозволяє приймати нові заяви про відстрочення депортації від дітей мігрантів

У США окружний суд Вашингтона постановив, що адміністрація президента Дональда Трампа повинна відновити виконавчий указ, підписаний президентом США Бараком Обамою, що захищає дітей від депортації нелегальних мігрантів (DACA). Про це повідомляє Reuters.

Федеральний суддя Джон Бейтс заявив, що не має наміру змінювати своє попереднє, квітневе рішення про відновлення дії закону, так як представлені докази, за його словами, не розвіяли побоювання.

Зазначимо, що міністерство внутрішньої безпеки США раніше стверджувало, що має повне право скасувати програму, так як є її виконавцем.

Також суддя ухвалив, що програма повинна бути відновлена в повному обсязі, в тому числі в тій частині, яка дозволяє приймати нові заяви про відстрочення депортації від дітей нелегальних мігрантів. Тим не менш суддя погодився відкласти вступ свого рішення в силу до 23 серпня, щоб дати представникам адміністрації час вирішити, чи будуть вони подавати апеляцію.

Нагадаємо, у вересні 2017 року Трамп зупинив програму захисту молодих іммігрантів, введену раніше Обамою