Суд ухвалив рішення про арешт президента Південної Кореї

Суд у Південній Кореї видав ордер на офіційний арешт президента Юн Сук Йоля. Раніше його було імпічментовано, після невдалої спроби запровадити воєнний стан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Нагадаємо, що 3 грудня президент Республіки Корея Юн Сок Йоль оголосив у країні воєнний стан. Причиною стало бажання обмежити діяльність опозиції та ввести цензуру в ЗМІ.
Однак уряд і парламент зобов'язали главу держави скасувати особливий режим. Юн вибачився за те, що ухвалив таке рішення. Загалом воєнний стан тривав близько 6 годин.
14 грудня парламент Республіки Корея оголосив імпічмент президенту Юну та відсторонив його від виконання обов'язків.
У середу, 15 січня, правоохоронці з другої спроби проникли до маєтку президента й арештували його.
Юна допитали і помістили до Сеульського центру утримання під вартою.
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