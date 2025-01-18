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Суд принял решение об аресте президента Южной Кореи

Фото: президент южной Кореи Юн Сок Йоль (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Суд в Южной Корее выдал ордер на официальный арест президента Юн Сук Йоля. Ранее он был импичментирован, после неудачной попытки ввести военное положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Дело о мятеже в отношении президента Южной Кореи

Напомним, что 3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Йоль объявил в стране военное положение. Причиной стало желание ограничить деятельность оппозиции и ввести цензуру в СМИ.

Однако правительство и парламент обязали главу государства отменить особый режим. Юн извинился за то, что принял такое решение. В целом военное положение длилось около 6 часов.

14 декабря парламент Республики Корея объявил импичмент президенту Юну и отстранил его от исполнения обязанностей.

В среду, 15 января, правоохранители со второй попытки проникли в имение президента и арестовали его.

Юна допросили и поместили в Сеульский центр содержания под стражей.

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