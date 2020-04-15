Суд не стал рассматривать дело пловца из Гидропарка

Сегодня, 15 апреля, суд не стал рассматривать дело Валентина Бурьянова - нарушителя карантина в Гидропарке, задержание которого вызвало резонанс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Бурьянова.

Сообщается, что суд вернул полиции протокол, который составили на Бурьянова после того, как он переплыл реку. В протоколе было указано, что он был в Гидропарке без средств индивидуальной защиты и нарушил карантин. В то же время в протоколе нет информации о свидетелях, вместо этого в документе есть "непонятные прочерки".

Защита предлагала посмотреть видео задержания, но судья заявил, что должен изучить обстоятельства дела на предмет наличия доказательств виновности. При этом из-за неправильно составленного протокола его вернули полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за карантина в Киеве произошла стычка с полицией, в результате инцидента были задержанные. В частности, на территории Гидропарка во время акции протеста против карантина возник спор между спортсменами и полицейскими. После этого и произошел эпизод с Бурьяновым, который вплавь пытался добраться к спортивной площадке.