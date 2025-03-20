Суд США зупинив заборону трансгендерам служити в армії, Гегсет подаватиме апеляцію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Гегсета.

"Ми подаємо апеляцію на це рішення, і ми переможемо", - написав він.

Варто додати, що 18 березня окружний суд Вашингтона призупинив дію указу Трампа про заборону трансгендерам служити в американській армії. Суддя визнала, що документ може порушувати конституційні права військовослужбовців. Зокрема вона відклала на три дні виконання свого рішення, щоб дати змогу адміністрації Трампа подати апеляцію.

"Суд знає, що цей висновок призведе до гарячих публічних дебатів та апеляцій. У здоровій демократії і те, і інше є позитивним результатом. Однак ми всі повинні погодитися, що кожна людина, яка відповіла на заклик служити, заслуговує на нашу вдячність і повагу", - заявила вона.