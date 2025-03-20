Суд США зупинив заборону трансгендерам служити в армії, Гегсет подаватиме апеляцію
Глава Міністерства оборони США Піт Гегсет планує подати апеляцію на блокування указу президента Дональда Трампа щодо заборони трансгендерам служити в армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Гегсета.
"Ми подаємо апеляцію на це рішення, і ми переможемо", - написав він.
Варто додати, що 18 березня окружний суд Вашингтона призупинив дію указу Трампа про заборону трансгендерам служити в американській армії. Суддя визнала, що документ може порушувати конституційні права військовослужбовців. Зокрема вона відклала на три дні виконання свого рішення, щоб дати змогу адміністрації Трампа подати апеляцію.
"Суд знає, що цей висновок призведе до гарячих публічних дебатів та апеляцій. У здоровій демократії і те, і інше є позитивним результатом. Однак ми всі повинні погодитися, що кожна людина, яка відповіла на заклик служити, заслуговує на нашу вдячність і повагу", - заявила вона.
Нагадаємо, що повернувшись на посаду президента Трамп видав указ проти військової служби трансгендерів. Як писали ЗМІ, Штати планують протягом місяця звільняти трансгендерних військовослужбовців, але можливі й виключення.
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