Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера

В Соединенных Штатах Америки суд выдал ордер на арест нефтянного танкера Grace 1, которого недавно освободили власти Гибралтара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, соответствующее решение суд принял в пятницу, 16 августа.

Аресту подлежит "нефтяной танкер Grace 1, все нефтепродукты на борту, а также сумма в 995 тыс. долларов", - говорится в судебном постановлении, которое цитирует пресс-служба Министерства юстиции США.

Как отмечается на сайте ведомства, основанием для принятия такого решения стали обвинения в финансовых махинациях, финансировании терроризма и отмывании денег.

В частности утверждается, что этот танкер причастен к нелегальной схемы поставок иранской нефти в Сирии, за которым стоит иранский "Корпус стражей исламской революции". Последний признан в Соединенных Штатах террористической организацией.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 4 июля власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Испанские власти также рассматривали возможность задержания судна, которое подозревается в транспортировке нефти в Сирию в обход санкций Европейского союза.

Кроме того, 15 августа власти Гибралтара отклонили возражения со стороны США и освободили иранский нефтяной танкер Grace 1 из-под стражи, получив от Тегерана заверения в том, что судно не будет транспортировать нефть в Сирию.