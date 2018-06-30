По всей территории США десятки тысяч людей протестовали против миграционной политики Трампа

В частности, протесты прошли в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке

По всей территории Соединенных Штатов Америки (США) прошли митинги против миграционной политики президента Дональда Трампа. Участие в протестах приняли десятки тысяч человек, передает ВВС.

Протесты прошли в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и других больших и малых городах США.

Thousands of people gathered on a square across from the White House to protest the Trump administration's immigration policy during the #FamiliesBelongTogetherMarch. https://t.co/gGpbsfTyKJ pic.twitter.com/Sr0fukxIjr — USA TODAY Video (@usatodayvideo) June 30, 2018

Так, недовольные ситуацией с иммигрантами протестуют против так называемой политики "нулевой толерантности" Трампа по нелегальной иммиграции.

Hundreds have gathered in downtown Montgomery to protest the Trump administration’s “zero-tolerance” immigration policy. pic.twitter.com/gPSU1kUJAo — Samantha Day (@SamanthaDayWSFA) June 30, 2018

Указано, что организаторы протестов ожидали провести более 600 акций по всей стране. По их словам, при организации мероприятий они получили большую поддержку матерей, которые решительно осуждают разделение детей с родителями на границе США и Мексики. Отмечается, что в США около двух тысяч детей забрали от родителей после нелегального пересечения границы.

Напомним, ранее сообщалось, что в США на митинге против политики президента страны Дональда Трампа в отношении мигрантов, который проходил у здания Конгресса, задержали 575 человек.