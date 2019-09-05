Суд в США признал экс-советника Обамы невиновным во лжи о работе в Украине

Фото: Грег Крейг (GettyImages)

Следствие заинтересовалось Крейгом, изучая обстоятельства дела бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта

Федеральный суд Соединенных Штатов признал невиновным юриста и бывшего советника экс-президента Барака Обамы Грега Крейга в даче им ложных показаний о его связях с правительством Украины в 2012 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Следствие утверждало, что Манафорт, работая в качестве незарегистрированного иноагента, лоббировал интересы Украины, в то время, как Крейг занимал должность партнера в нью-йоркской адвокатской фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

В 2012 году Манафорт обратился в упомянутую фирму с просьбой составить один из экспертных докладов в рамках судебного процесса в отношении лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, а впоследствии попросил компанию распространить доклад, над которым работал Крейг, среди высокопоставленных сотрудников администрации США.

Следователи заинтересовались Крейгом, изучая обстоятельства дела бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которого обвинили в США в несоблюдении законов о раскрытии информации. Уголовным разбирательством Крейга занималась специальная комиссия прокурора по российскому вмешательству в выборы под руководством Роберта Мюллера.

Во время заседания защита Крейга подтвердила, что он не лгал и не скрывал никаких данных от властей США. Кроме прочего, по словам адвокатов, Крейг не оказывал помощь украинским властям во время правления экс-президента Украины Виктора Януковича, а напротив - пытался помешать ему в попытках украинских властей и американских лоббистов исказить подготовленный Крейгом доклад.

Напомним, в апреле Федеральный суд Вашингтона вынес приговор политическому консультанту Сэмюэлю Пэттену в деле о лоббировании интересов партии "Оппозиционный блок", приговорив его к трем годам условного заключения, 500 часам общественных работ и штрафу в размере 5 тыс. долларов.