ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд в США признал экс-советника Обамы невиновным во лжи о работе в Украине

Новости » Политика    05.09.2019 - 02:59
Суд в США признал экс-советника Обамы невиновным во лжи о работе в Украине
Фото: Грег Крейг (GettyImages)

Следствие заинтересовалось Крейгом, изучая обстоятельства дела бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта

Федеральный суд Соединенных Штатов признал невиновным юриста и бывшего советника экс-президента Барака Обамы Грега Крейга в даче им ложных показаний о его связях с правительством Украины в 2012 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Следствие утверждало, что Манафорт, работая в качестве незарегистрированного иноагента, лоббировал интересы Украины, в то время, как Крейг занимал должность партнера в нью-йоркской адвокатской фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

В 2012 году Манафорт обратился в упомянутую фирму с просьбой составить один из экспертных докладов в рамках судебного процесса в отношении лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, а впоследствии попросил компанию распространить доклад, над которым работал Крейг, среди высокопоставленных сотрудников администрации США.

Следователи заинтересовались Крейгом, изучая обстоятельства дела бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которого обвинили в США в несоблюдении законов о раскрытии информации. Уголовным разбирательством Крейга занималась специальная комиссия прокурора по российскому вмешательству в выборы под руководством Роберта Мюллера.

Во время заседания защита Крейга подтвердила, что он не лгал и не скрывал никаких данных от властей США. Кроме прочего, по словам адвокатов, Крейг не оказывал помощь украинским властям во время правления экс-президента Украины Виктора Януковича, а напротив - пытался помешать ему в попытках украинских властей и американских лоббистов исказить подготовленный Крейгом доклад.

Напомним, в апреле Федеральный суд Вашингтона вынес приговор политическому консультанту Сэмюэлю Пэттену в деле о лоббировании интересов партии "Оппозиционный блок", приговорив его к трем годам условного заключения, 500 часам общественных работ и штрафу в размере 5 тыс. долларов.

Манафорт не признал себя виновным по новым обвинениям
Новости Украины Барак ОбамалоббированиеПол Манафорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь