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Суд у США визнав екс-радника Обами невинним у брехні про роботу в Україні

Новини » Політика    05.09.2019 - 02:59
Суд у США визнав екс-радника Обами невинним у брехні про роботу в Україні
Фото: Грег Крейг (GettyImages)

Слідство зацікавилося Крейгом, вивчаючи обставини справи колишнього керівника передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта

Федеральний суд Сполучених Штатів визнав невинним юриста і колишнього радника екс-президента Барака Обами Грега Крейга в дачі ним неправдивих свідчень про його зв'язки з урядом України в 2012 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Слідство стверджувало, що Манафорт, працюючи як незареєстрований іноагент, лобіював інтереси України, тоді як Крейг обіймав посаду партнера в нью-йоркській адвокатській фірмі Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

У 2012 році Манафорт звернувся в зазначену фірму з проханням скласти одну із експертних доповідей в рамках судового процесу проти лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, а згодом попросив компанію поширити доповідь, над якою працював Крейг, серед високопоставлених співробітників адміністрації США.

Слідчі зацікавилися Крейгом, вивчаючи обставини справи колишнього керівника передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, якого звинуватили в США в недотриманні законів про розкриття інформації. Кримінальним провадженням Крейга займалася спеціальна комісія прокурора з російського втручання у вибори під керівництвом Роберта Мюллера.

Під час засідання захист Крейга підтвердив, що він не брехав і не приховував жодних даних від влади США. Крім іншого, зі слів адвокатів, Крейг не надавав допомогу українській владі під час правління екс-президента України Віктора Януковича, а навпаки - намагався перешкодити йому в спробах української влади і американських лобістів спотворити підготовлену Крейгом доповідь.

Нагадаємо, в квітні Федеральний суд Вашингтона виніс вирок політичному консультантові Семюелю Петтену у справі про лобіювання інтересів партії "Опозиційний блок", засудивши його до трьох років умовного ув'язнення, 500 годин громадських робіт і штрафу в розмірі 5 тис. доларів.

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