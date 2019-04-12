Суд Вашингтона вынес приговор политконсультанту США за лоббирование "Оппоблока"

Фото: Сэмюэл Пэттен (AP Photo)

Его приговорили к трем годам условного заключения, 500 часам общественных работ и назначили ему штраф в размере 5 тыс. долларов.

Федеральный суд Вашингтона вынес приговор политическому консультанту Сэмюэлю Пэттену в деле о лоббировании интересов партии "Оппозиционный блок". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Его приговорили к трем годам условного заключения, 500 часам общественных работ и назначили ему штраф в размере 5 тыс. долларов.

Суд признал Паттена виновным в незаконном лоббировании интересов "Оппозиционного блока" и известного олигарха, который финансировал эту политическую партию, а также в покупке для иностранца билеты на церемонию инаугурации президента США Дональда Трампа на сумму 50 тыс. долларов. В 2018 году он признал свою вину.

"Я полностью осознаю серьезность своих поступков и совершенных мною преступлений. Я вел себя так, как будто законы на меня не распространяются, и это было неправильно", - заявил Паттен незадолго до вынесения приговора.

Дело против Паттена открыл офис специального прокурора Роберта Мюллера в рамках расследования дела о российском вмешательстве в президентские выборы 2016. Паттен заявил о готовности свидетельствовать по делу бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что адвокаты бывшего советника Белого дома Грегори Крейга заявили, что их клиенту могут быть выдвинуты обвинения, связанные с его работой в пользу Министерства юстиции Украины. Работать на пользу правительства Януковича Крейгу предложил Пол Манафорт, который получил миллионы долларов от клиентов в Украине.

Напомним, Манафорта был осужден к 7,5 годам тюремного заключение за воспрепятствование правосудию, банковское и налоговое мошенничество и нарушение правил ведения лоббизма в зв'связи с его работой на украинских клиентов.