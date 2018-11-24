Суд в США отказал родственникам пассажиров пропавшего в 2014 MH370 в иске к Boeing

Иллюстрационное фото: Malaysia Airlines

Окружной судья посчитала суд по делу рейса Boeing малайзийской компании невозможным в США

В Соединенных Штатах суд в Вашингтоне отклонил иск родственников пассажиров самолета Boeing рейса MH370 Куала-Лумпур-Пекин, пропавшего в 2014 году, к американской корпорации Boeing и немецкой страховой компании Allianz. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По мнению американского окружного судьи, данное дело находится не в юрисдикции США и должно рассматриваться в Малайзии, поскольку пропавший самолет принадлежал авиакомпании Malaysia Airlinews и исчез после вылета из малайзийского аэропорта.

"Судебное разбирательство в США в связи с катастрофой рейса MH370, невозможно", - говорится в решении судьи.

Напомним, самолет Boeing 777, летевший из Малайзии в Пекин пропал 8 марта 2014 года над Индийским океаном. До сих пор удалось обнаружить только несколько его обломков.

В 2015 году власти Малайзии объявили исчезновение самолета Malaysia Airlines несчастным случаем.

В июле текущего года малайзийская следственная группа сообщила, что не смогла установить причины исчезновения лайнера. Предположительно, самолет разбился в южной части Индийского океана.