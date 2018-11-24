Суд у США відмовив родичам пасажирів зниклого в 2014 MH370 у позові до Boeing

Ілюстраційне фото: Malaysia Airlines

Окружний суддя вирішила, що суд у справі рейсу Boeing малайзійської компанії неможливий у США

У Сполучених Штатах суд у Вашингтоні відхилив позов родичів пасажирів літака Boeing рейсу MH370 Куала-Лумпур-Пекін, зниклого в 2014 році, до американської корпорації Boeing і німецької страхової компанії Allianz. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На думку американського окружного судді, ця справа перебуває не в юрисдикції США і має розглядатися в Малайзії, оскільки зниклий літак належав авіакомпанії Malaysia Airlinews і зник після вильоту з малайзійського аеропорту.

"Судовий розгляд у США щодо катастрофи рейсу MH370, неможливий", - йдеться в рішенні судді.

Нагадаємо, літак Boeing 777, що летів з Малайзії в Пекін зник 8 березня 2014 року над Індійським океаном. Досі вдалося виявити лише кілька його уламків.

У 2015 році влада Малайзії оголосила зникнення літака Malaysia Airlines нещасним випадком.

У липні поточного року малайзійська слідча група повідомила, що не змогла встановити причини зникнення лайнера. Імовірно, літак розбився в південній частині Індійського океану.