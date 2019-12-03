Суд у США заарештували п'ять осіб за спробу купити турбіну в обхід санкцій

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Звинувачення були пред'явлені двом громадян Росії, двом італійцям і одному американцеві

Окружний суд Сполучених Штатів по Південному округу штату Джорджія заарештував п'ятьох осіб у справі про шахрайство і відмивання грошових коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції США.

Як повідомляється, звинувачення були пред'явлені двом громадян Росії, двом італійцям і одному американцеві.

зокрема, мова йде про главу компанії KS Engineering (KSE) Олега Никитине і співробітника компанії Антоні Черемухине.



Як зазначають у відомстві, їх підозрюють у змові з метою обійти Міжнародний закон про надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) та закон про реформу експортного контролю від 2018 року (ECRA).

" Обвинувачені намагалися обдурити Сполучені Штати, ухиляючись від санкцій, введених для того, щоб американські товари не потрапляли в руки найнебезпечніших гравців у світі", - заявив прокурор Боббі Л. Крістін.

Згідно з обвинувальним висновком, неназваний росіянин, контролюючий бізнес, уклав контракт з Нікітіним і KSE на купівлю силової турбіни Vectra 40G у американського виробника приблизно за 17,3 млн доларів. Vectra 40G був спроектований і виготовлений для інтеграції з газогенераторами для прямого приводу потужних газових компресорів.

Слідчими було встановлено намір російської компанії використовувати Vectra на російській арктичної глибоководної (понад 500 футів) буровій платформі. міркувань національної безпеки Міністерство торгівлі США заборонило будь-яку безліцензійну доставку або передачу Vectra російської компанії для цієї мети.