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Суд у США заарештував Манафорта

НовиниПолітика    15.06.2018 - 19:12
Фото: Пол Манафорт (flickr.com/vpickering)
Фото: Пол Манафорт (flickr.com/vpickering)

Також суддя скасував заставу для Манафорта

Федеральний суд Сполучених Штатів Америки (США) змінив запобіжний захід колишньому керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа - Полу Манафорту - з домашнього арешту на утримання під вартою. Про це повідомляє USAtoday.

Повідомляється, що федеральний суддя ухвалив таке рішення після того, як спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує справу про втручання Росії у президентські вибори в США, звинуватив Манафорта у спробі чинити тиск на свідків під час домашнього арешту.

Також суддя скасував заставу для Манафорта.

Нагадаємо, раніше Федеральна суддя США Емі Берман Джексон зобов'язала спеціального прокурора Роберта Мюллера до п'ятниці, 15 червня, назвати всіх осіб і організації, які, на думку слідства, були задіяні в лобістській кампанії Пола Манафорта на користь "Партії регіонів" і тодішньої влади України.

Додамо, Манафорт керував передвиборчим штабом Трампа з червня по серпень 2016 року. У серпні минулого року проти нього висунули звинувачення в незаконному лобіюванні інтересів Януковича і "Партії регіонів", а також ухилення від сплати податків. У лютому 2018 року його офіційно звинуватили у відмиванні через офшорні рахунки до 30 млн доларів.

Звинувачення також були пред'явлені діловому партнерові Манафорта Ріку Гейтсу і його помічнику, росіянину Костянтину Килимник (заочно).

Росія втручалась у вибори США на користь Трампа, - Сенат Манафорт попросив суд звільнити його для участі в похоронах
Теги публікації: Вибори в США  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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