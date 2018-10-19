Суд снял часть обвинений с Манафорта

Фото: Пол Манафорт (flickr.com/haddadmedia)

Присяжные не пришли к единому мнению по 10 пунктам обвинения экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа

В США прокуроры в пятницу согласились с предложением судьи снять десять обвинений с бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, по которым присяжные не пришли к единому мнению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в августе 2018 года Манафорта признали виновным по восьми пунктам, касающимся уклонения от налогов, манипуляций с банковскими счетами и отказа раскрыть счета в иностранных банках.

В то же время по еще десяти пунктам, среди которых покушение на мошенничество, мнения присяжных разделились.

По информации агентства, прокуроры планировали дождаться, пока Манафорт закончит сотрудничество со спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, но судья не стал ждать и начал работу над приговором, который намерен огласить 8 февраля.

"Я не слышал от властей сообщений о том, сколько может длиться сотрудничество с Манафортом. Я не готов ждать вечно", - заявил судья.

В то же время он подчеркнул, что прокуратура может заново предъявить снятые обвинения.

Напомним, ранее сообщалось, что комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2018 намерена предоставить основные выводы по своему расследованию о вмешательстве РФ в выборы США.