Суд снял часть обвинений с Манафорта

Присяжные не пришли к единому мнению по 10 пунктам обвинения экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа
В США прокуроры в пятницу согласились с предложением судьи снять десять обвинений с бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, по которым присяжные не пришли к единому мнению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что в августе 2018 года Манафорта признали виновным по восьми пунктам, касающимся уклонения от налогов, манипуляций с банковскими счетами и отказа раскрыть счета в иностранных банках.
В то же время по еще десяти пунктам, среди которых покушение на мошенничество, мнения присяжных разделились.
По информации агентства, прокуроры планировали дождаться, пока Манафорт закончит сотрудничество со спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, но судья не стал ждать и начал работу над приговором, который намерен огласить 8 февраля.
"Я не слышал от властей сообщений о том, сколько может длиться сотрудничество с Манафортом. Я не готов ждать вечно", - заявил судья.
В то же время он подчеркнул, что прокуратура может заново предъявить снятые обвинения.
Напомним, ранее сообщалось, что комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2018 намерена предоставить основные выводы по своему расследованию о вмешательстве РФ в выборы США.