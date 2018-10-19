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Суд зняв частину обвинувачень з Манафорта

Новини » Політика    19.10.2018 - 23:19
Фото: Пол Манафорт (flickr.com/haddadmedia)
Фото: Пол Манафорт (flickr.com/haddadmedia)

Присяжні не дійшли єдиної думки за 10 пунктам обвинувачення екс-голови передвиборного штабу Дональда Трампа

У США прокурори в п'ятницю погодилися з пропозицією судді зняти десять обвинувачень з колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, щодо яких присяжні не дійшли єдиної думки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що в серпні 2018 року Манафорта визнали винним за вісьмома пунктами, що стосуються ухилення від податків, маніпуляцій з банківськими рахунками і відмови розкрити рахунки в іноземних банках.

Водночас зі ще десяти пунктів, серед яких замах на шахрайство, думки присяжних розділилися.

За інформацією агентства, прокурори планували дочекатися, поки Манафорт закінчить співпрацю зі спецпрокурором Робертом Мюллером у справі про втручання Росії у вибори президента США в 2016 році, але суддя не став чекати і почав роботу над вироком, який має намір оголосити 8 лютого.

"Я не чув від влади повідомлень про те, скільки може тривати співпраця з Манафортом. Я не готовий чекати вічно", - заявив суддя.

Водночас він підкреслив, що прокуратура може заново висунути зняті обвинувачення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комісія спецпрокурора Роберта Мюллера після проміжних виборів до Конгресу в листопаді 2018 має намір надати основні висновки зі свого розслідування про втручання РФ у вибори США.

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