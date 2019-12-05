Суд снял арест земельного участка, где ведется строительство ЖК "City Park" в г. Ирпень

Как нам стало известно из официального заявления на сайте Строительной Группы “Синергия”, компании удалось добиться снятия ареста с земельного участка с кадастровым номером 3210900000:01:177:0005, где ведется строительство ЖК "City Park" в г. Ирпень, Киевской обл. Соответствующее решение вынесла коллегия судей Киевского апелляционного суда, признав данное обременение незаконным и отменив его без права на обжалование.

20 ноября 2019, Ирпенский городской суд наложил арест на указанные земельные участки общей площадью 3,5 га на основании ходатайства прокурора Ирпенского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Киевской области Пшик Р.М.

25 ноября представители Строительной Группы "Синергия" подали апелляционную жалобу по снятию соответствующего обременения с земельного участка, поскольку ее использование под многоквартирную застройку не противоречит целевому назначению и соответствует Законодательству Украины.

"Благодаря усилиям юристов Строительной Группы "Синергия", а также поддержке инвесторов ЖК "City Park", которые обеспечили открытость и прозрачность судебного заседания, коллегия судей Киевского апелляционного суда своим решением признала данное обременение в виде ареста незаконным и отменила его без права на обжалование", — говорится в новости на официальном сайте Строительной Группы "Синергия”.

Напомним, что ранее Строительная Группа "Синергия" сообщала об информационной атаке на компанию в СМИ, с использованием недостоверной и манипуляционной информации, целью которой являлось нанесения вреда деловой репутации компании, ее представителям, а также введения в заблуждение инвесторов и клиентов застройщика.