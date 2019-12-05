ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд скасував арешт земельної ділянки, де будується ЖК “City Park” в м. Ірпінь

Новини » Прес-релізи     05.12.2019 - 17:51
Суд скасував арешт земельної ділянки, де будується ЖК “City Park” в м. Ірпінь

Як нам стало відомо, 5 грудня 2019 року, з офіційної заяви на сайті Будівельної Групи “Синергія”, компанія домоглась зняття арешту із земельної ділянки з кадастровим номером 3210900000:01:177:0005, де ведеться будівництво ЖК “City Park” в м. Ірпінь, Київської області. Відповідне рішення винесла колегія суддів Київського апеляційного суду, визнавши дане обтяження незаконним та скасувавши його без права на оскарження.

20 листопада 2019 року, Ірпінський міський суд наклав арешт на вказані земельні ділянки загальною площею 3,5 га на підставі клопотання прокурора Ірпінського відділення Києво-Святошинської прокуратури Київської області Пшика Р.М.

25 листопада представники Будівельної Групи “Синергія” подали апеляційну скаргу щодо зняття відповідного обтяження із земельної ділянки, оскільки її використання під багатоквартирну забудову не суперечить визначеному цільовому призначенню та відповідає Законодавству України.

“Завдяки зусиллям юристів Будівельної Групи “Синергія”, а також підтримці інвесторів ЖК “City Park”, що забезпечили відкритість та прозорість судового засідання, колегія суддів Київського апеляційного суду своїм рішенням визнала дане обтяження, у вигляді арешту, незаконним та скасувала його без права на оскарження”, — йдеться у новині на офіційному сайті Будівельної Групи “Синергія”.

Нагадаємо, що, раніше, Будівельна Група “Синергія” повідомила про інформаційну атаку на компанію в ЗМІ, у якій використовувалась неправдива та необґрунтована інформація, з метою нанесення шкоди діловій репутації компанії, її представникам, а також введення в оману інвесторів та клієнтів забудовника.

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся