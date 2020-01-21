Суд снял арест по строительству масштабного ЖК «Синергия Сити»

16 января 2020 суд снял арест с земельных участков, где ведется строительство ЖК "Синергия Сити".

Осенью 2019 состоялась громкая презентация нового сверхмасштабных ЖК "Синергия Сити", который строится в Ирпене по концепции «город в городе".

А уже через несколько недель, из прессы, стало известно, что судья Ирпенский городской суд, без вызова владельцев земельных участков, наложила арест на земельные участки, где ведется строительство ЖК "Синергия Сити". Владельцы земельных участков были лишены возможности представить доказательства несостоятельности и необоснованности данного иска. Арест указанных земель заблокировал строительство жилого комплекса "Синергия Сити" и начато строительство школы Синергия.

Представителями БГ "Синергия" сразу были поданы ходатайства и апелляция об отмене ареста имущества, с предоставлением исчерпывающих материалов, документов и разъяснений относительно земельных участков, соответствия их целевого назначения.



После ряда судебных заседаний, 16 января 2020 года, Печерский районный суд Киева, всесторонне рассмотрев вопрос о целесообразности и правомерности наложения ареста на участки, где ведется строительство ЖК "Синергия Сити", учитывая аргументы представителей БГ "Синергия" по целевого назначения земельных участков, принял решение снять арест с земельных участков, чем признал законность строительства жилого комплекса "Синергия Сити".



В БГ "Синергия" уверены, что соответствующее решение суда, о снятии ареста с земельных участков, где ведется строительство ЖК "Синергия Сити", положит конец всем спекуляциям вокруг данного объекта недвижимости, и еще раз подтверждает законность возведения ЖК "Синергия Сити" и статус высокой надежности застройщика.



Спасибо инвесторам за поддержку и доверие. Мы продолжаем строительство ЖК «Синергия Сити».