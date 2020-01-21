Суд зняв арешт з будівництва масштабного ЖК «Синергія Сіті»

16 січня 2020 року суд зняв арешт з земельних ділянок, де ведеться будівництво ЖК “Синергія Сіті”.

Восени 2019 року відбулася гучна презентація нового надмасштабного ЖК “Синергія Сіті”, який будується в Ірпені за концепцією “місто в місті”.

А вже за кілька тижнів, з преси, стало відомо, що слідчий суддя Ірпінського міського суду, без виклику власників земельних ділянок, наклала арешт на земельні ділянки, де ведеться будівництво ЖК “Синергія Сіті”. Власники земельних ділянок були позбавлені можливості надати докази безпідставності та необґрунтованості даного позову. Арешт вказаних земель заблокував будівництво житлового комплексу “Синергія Сіті” та розпочате будівництво школи Синергія.

Представниками БГ “Синергія” одразу були подані клопотання та апеляція про скасування арешту майна, з наданням вичерпних матеріалів, документів та роз’яснень стосовно земельних ділянок, відповідності їх цільового призначення.

Після низки судових засідань, 16 січня 2020 року, Печерський районний суд Києва, всесторонньо розглянувши питання щодо доцільності та правомірності накладення арешту на ділянки, де ведеться будівництво ЖК “Синергія Сіті”, врахувавши аргументи представників БГ “Синергія” щодо цільового призначення земельних ділянок, прийняв рішення зняти арешт з земельних ділянок, чим визнав законність будівництва житлового комплексу “Синергія Сіті”.

В БГ “Синергія” впевнені, що відповідне рішення суду, щодо зняття арешту з земельних ділянок, де ведеться будівництво ЖК “Синергія Сіті”, покладе край всім спекуляціям навколо даного об’єкту нерухомості, та ще раз підтверджує законність зведення ЖК “Синергія Сіті” та статус високої надійності забудовника.

Дякуємо інвесторам за підтримку та довіру. Ми продовжуємо будівництво ЖК «Синергія Сіті».