Суд снял арест с "Кузни на Рыбальском"

Киевский апелляционный суд принял решение об отмене ареста недвижимости и корпоративных прав завода "Кузня на Рыбальском". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Согласно материалам дела, 19 ноября Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу на арест на недвижимое имущество и корпоративные права завода, который в сентябре наложил Печерский райсуд Киева. Апелляционная инстанция отказала ГБР в аресте и отменила предыдущее решение.

Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал завод "Кузня на Рыбальском". Арест был наложен в рамках уголовного дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

Предыдущим бенефициаром предприятия был бывший президент Украины Петр Порошенко, пока фонд Прайм ессетс кэпитал, который управлял его активами, не достиг договоренностей о продаже завода в 2018 году. В октябре 2018 года Антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Сергея Тигипко приобрести контрольный пакет акций.

Завод производит артиллерийские катера, корветы, автоматические гранатометы, рыболовные суда и продукцию машиностроения.