Суд смягчил меру пресечения сообщнице арестованного за взятку сотрудника СБУ

Сообщницу Карамушки отпустили под личное обязательство

Соломенский райсуд Киева смягчил меру пресечения Юлии Кондратьевой, сообщнице арестованного в апреле за взятку сотрудника главного аппарата Службы безопасности Украины Александра Карамушки. Об этом сообщает портал "Слово и Дело".

Сообщается, что суд отпустил под личное обязательство Юлию Кондратьеву, которая была и. о. начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУМВД в Киеве. Ее задерживали в апреле по подозрению в пособничестве в получении взятки сотруднику СБУ Александру Карамушке.

Прокуратура просила продлить ей меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд отпустил ее под личное обязательство.

Напомним, в апреле НАБУ разоблачило на взятке сотрудника главного управления СБУ Киева. Карамушку задержали на взятке в размере 47,5 тыс. долларов, НАБУ также публиковало фрагменты видеозаписей по его делу. В мае он вышел под залог.

Директор НАБУ Артем Сытник рассказывал, что задержание Карамушки было продолжением спецоперации, которая была сорвана сотрудниками Генеральной прокуратуры в 2017 году.